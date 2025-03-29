Cenaze töreni yarın

Polis teşkilatında uzun yıllar hizmet veren emekli Trafik Müdürü Özdemir Uzuner dün sevenlerine veda etti.

Uzun süre teşkilatta görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan, buna rağmen trafikle ilgili çalışmalarına devam eden Uzuner, zaman zaman trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan geçici ve özel komite toplantısına katılarak, ülkeye hizmet vermeye devam etti.

Vefatıyla sevenlerini üzen Uzuner’in yarın Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025, 09:46