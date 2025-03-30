Bütçeler zorlanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın en ucuz marketlerinde bile birçok ürün 3 haneli fiyatlardan satılırken, özellikle asgari ücretli vatandaş, ay sonunu borçla dahi getiremediğini ifade etti. Gazimağusa’da fiyatların diğer yerlere göre daha uygun olduğu bir süpermarketteki etiketleri gören vatandaşlar, “diğer marketleri düşünemiyoruz” şeklinde konuştu.

Donmuş gıda ürünlerinden tavuk köfte 220, nugget ise 190 TL’den satılıyor. Beyaz peynir 160 ile 240 TL arasında raflara konulurken, krem peyniri 160 TL’den alıcı bekliyor. Sofraların olmazsa olmayı yoğurt 80 TL’den, turşu ise 75 ile 100 TL arasında satılıyor. En ucuz yemek olarak bilinen makarna ise 10 TL’den başlayarak, 200 TL’ye kadar ulaşıyor. Beef 99, ketchup, mayonez ve hardal gibi çeşni çeşitleri 60 TL’den alıcı bekliyor.

Çikolata 150 TL’ye kadar ulaşırken, çocukların çok sevdiği gofret çeşitleri 40 ile 80 TL arasında satışa sunuluyor. Taze fasulye ise fiyatıyla yanına bile yaklaşılmıyor.

Bakım ürünlerinden şampuan 144, sabun ise 160 TL’den satışa sunuluyor.

Bazı ürünlerin fiyatları

Donmuş tavuk köfte: 220 TL

Nugget: 190 TL

Makarna: 10-200 TL

Çikolata: 150 TL

Beyaz peynir: 160 TL-240TL

Krem peynir: 160 TL

Edam peyniri: 90 TL

Ketchup-Mayonez-Hardal: 60 TL

Yoğurt: 80 TL

Taze fasulye: 240 TL

Turşu: 75-100 TL

Salça: 150-160 TL

Gofret: 40-80 TL

Beef: 99 TL

Şampuan: 144 TL

Sabun: 160 TL