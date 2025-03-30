Ercan Havalimanı, 1 Nisan Salı gününe kadar toplam 539 uçağa hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik tarafından yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı ve haftasındaki yolcu trafiğine hazır.

Havalimanı, 28 Mart Cuma ile 1 Nisan Salı gününe kadar toplam 539 uçağa hizmet verecek. T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcular için artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, Ercan Havalimanı’na 28 Mart’tan 6 Nisan Pazar gününe kadar ise 531 geliş ve 526 gidiş olmak üzere bin 57 uçağa hizmet vereceğini ifade etti.

Özçelik, Türkiye’de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla havalimanındaki yoğunluğun 6 Nisan Pazar güne kadar süreceğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’ndaki yoğunluğun Arife günü olan cumartesi yaşanacağını kaydeden Özçelik, 28 Mart’ta 109, Arife günü olan 29 Mart’ta 116, 30 Mart’ta 105, 31 Mart’ta 102, 1 Nisan’da 107, 2 Nisan’da 103, 3 Nisan’da 105, 4 Nisan’da 98, 5 Nisan’da 102 ve 6 Nisan Pazar günü ise 110 uçağa hizmet verileceğini belirtti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nı kullanacak uçak, yolcu ve misafirlerin seyahatlerini en rahat, sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla birlikte yoğun dönemde daha fazla sayıda personel görevlendirildiğini kaydeden Özçelik, yapılan tüm hazırlıkların ve önlemlerin hayata geçirilmesiyle misafirlerin rahat ve kolay bir seyahat deneyimi yaşaması için üstün bir çaba sarf edildiğini kaydetti.

Özçelik, Ramazan bayramı boyunca ve devamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret, Gümrük ve İtfaiye Müdürlüğü, Değirmenlik Belediyesi ve uçaklara yer hizmeti veren İstanbul Handling ile koordineli olarak çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Özçelik, tüm İslam âleminin Ramazan bayramını kutlayarak herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde sağlıklı nice bayramlar geçirmesini temenni etti.