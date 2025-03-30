Binlerce yaralı var

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetinde iki depremde can kaybı bini geçti.

Tayland ve Çin'de de güçlü şekilde hissedilen depremlerde yaralı sayısı ise 3 bin 408 olarak açıklandı. Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının 10 bini aşabileceğini açıkladı.

Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti, kan bağışı çağrısı yaptı. Tayland'da ise ölü sayısı 10'a yükseldi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ı 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu.

Myanmar'ın en büyük ikinci kenti Mandalay'e 17,2 kilometre uzaklıktaki 7,7'lik deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Tayland, Hindistan ve Çin'de de hasara yol açtı.

İlk depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Myanmar'da ölü sayısı bin 644'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 3 bin 408 olarak belirtildi.

Köprü ve yollar çöktü

Depremin merkez üssü Myanmar'da bazı yolların ikiye ayrıldığı görüldü.

Bir köprünün çöktüğü de belirtildi.

Gökdelenleri yıkan deprem, birçok binada hasara yol açtı.

Myanmar'da ülkenin kontrolünü elinde bulunduran askeri cunta, uluslararası yardım talebinde bulundu ve kan bağışı çağrısı yaptı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bölgedeki nüfus yoğunluğunu ve depremin büyüklüğünü hesaba katarak, can kaybı tahminini 10 bin olarak açıkladı.

İşçiler enkaz altında kaldı

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplantı yaptı ve Bangkok'ta acil durum ilan edildi.

Polis ve sağlık görevlileri, Bangkok'ta devlet daireleri için inşa edilmekte olan 30 katlı bir gökdelenin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını söyledi.

42 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Bangkok’ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

OHAL ilan edildi

Myanmar'da iktidardaki ordu birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Cunta, devlet medyasında yaptığı açıklamada “Şu anda etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma operasyonları yürütülüyor” dedi.

Binaların altından çıkarmaya çalışıyorlar

Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'da, bölge sakinleri ve kurtarma görevlileri çöken binaların altından insanları çıkarmak için çalışıyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nda Deprem Tehlikeleri programında görevli bilim insanı Susan Hough, Reuters'a yaptığı açıklamada, zamanlama da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle bir depremin ölü sayısını tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Hough, "Deprem Myanmar'da olduğu gibi gündüz saatlerinde meydana geldiğinde, insanlar uyanıktır, akılları başlarındadır ve daha iyi tepki verebilirler” dedi.

