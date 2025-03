Yeni bir sorun yarattı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti, ortaokullarda kılık kıyafet hakkında sergilediği tutumdan dolayı eleştirdi.

Özersay Hükümet’in “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü’nde önce değişiklik yapması ardından geri çekmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özersay, “Herhangi bir yasaklama ve serbest bırakma düzenlemesi yokken bir sorun yaşanmayan bir ülkede akıllarınca düzenleme yapmaya kalkıp adeta sorunu kendi elleriyle yaratmış oldular” dedi.

Toplumda gerginlik oluşmasının nedeninin “Hükümet’in öngörüsüzlüğü ve beceriksizliği” olduğunu kaydeden Özersay, “Bugün yaşananlar ve kullanılan saldırgan, ayrıştırıcı, düşmanlaştıran dil ve söylemler hem çok tehlikelidir hem de toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya çalışıldığının göstergesidir.” dedi.

Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından hazırlanan raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, din ve vicdan özgürlüğünün eğitim bağlamında hangi sınırlar içerisinde çağdaş bir yaklaşımla ele alınabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Özersay, “Tabi bunun için irade ve cesaret gerekir ki bu hükümette bunlardan hiç biri mevcut değildir” dedi.

Alas: Her alanda her gün bir kaos yaşatıyorsunuz

HP Genel Sekreteri Turgut Alas da, ülkede yaşanan sorunlara işaret ederek hükümete yönelik birtakım eleştirilerde bulundu.

Alas konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Eğitim, sağlık, tarım, çevre, enerji, ekonomi, çalışma hayatı, her alanda her gün bir kaos yaşatıyorsunuz.” diyerek, bu yaşanan sorunlardan hükümeti sorumlu tuttu.

“Düşün bu toplumun yakasından artık” diyen Alas, hükümete istifa çağrısında bulundu.