İmamoğlu’na destek

Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul Maltepe’de miting düzenledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı mitingde İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel birer konuşma yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara (Silivri) Cezaevi'nden miting alanına gönderdiği mektup da okundu

CHP, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun serbest bırakılması için imza toplandı.

Dilek İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe'de toplanan yüz binlere hitap etti. İmamoğlu yapay zekayla Maltepe'ye gönderdiği mesajda "Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Hiç korkmuyorum, aziz milletimiz birleşmiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Asla geri adım atmayacağım. Dürüstçe, mertçe yarışacağım. Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür." dedi.

Mitingde konuşma yapan Dilek İmamoğlu, "Ekrem, İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin, sevginin karşısında hiçbir kibre kapılmadan tepeden tırnağa tevazuyla dolaşır. İstediğiniz yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin çocuklarıyız. Hukukun gözü artık bağlı değil, gözünü açmış, kimi görmek istiyorsa ona göre karar veriyor. Bu millet 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Umut cezalandırılıyor." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, “Biz artık endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız. Meydanlardayız. Bugün burada bir tarih yazıyorsunuz.” dedi.

Özel, Saraçhane’de gerçekleşen eylemler için, “Önlerine çekilen barikatı kimseye zarar vermeden devirip geçen, Saraçhane’ye toplanan yüzbinler geleceğimize İstanbul’un geleceğine, gelecek cumhurbaşkanımıza iktidarımıza sahip çıktılar.” ifadelerini kullandı.