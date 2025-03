Halk yoğun ilgi gösterdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Kızılay ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen iftara katıldı.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan verilen bilgiye göre; Kızılay İftar Sofrasına Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel yanında, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

Yemekler Türk Kızılay’ın Mobil Mutfak TIR’ında hazırlandı. Türk Kızılay Mobil Mutfak TIR’ından yaklaşık 18 bin kişiye yemek ikram edildi, Mobil İkram Aracıyla çay servisi yapıldı.

Kızılay açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk Kızılay organizasyonu ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen “Kızılay İftar Sofrası”, Ramazan ayının manevi ikliminde binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Türk Kızılay Mobil Mutfak TIR’ında hazırlanan sıcak yemekler, yaklaşık 18 bin kişiye ikram edilirken, iftar sonrası Mobil İkram Aracı ile çay servisi yapıldı.

Kızılay gönüllüleri ve Kıbrıs Genç Kızılay ekibinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen program, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü."

Birlik ve beraberlik korumalı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel bayram mesajı yayımladı.

Tatar; Kıbrıs Türkü’nün zaman zaman farklı görüşler nedeniyle tartışmalar yaşasa da bunları sağduyu içinde aşmayı, kardeşliği öne çıkarmayı, birlik ve beraberliğini korumayı başardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı mesajda ülkedeki ve yurtdışındaki tüm vatandaşların, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında “Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bayramlar, kardeşliğin, saygının ve sevginin öne çıktığı, sevinç ve kederlerin paylaşıldığı günlerdir. Unutmayalım ki, hoşgörü ve anlayış, halkımızı her zaman daha güçlü kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel da Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Son zamanlarda toplumumuzun farklı kesimlerinden yükselen sesler, bazen bizi ayıran değil, aslında birbirimizi duymaya çağıran işaretlerdir” diyerek, “İnancı, düşüncesi, yaşam biçimi ne olursa olsun, her bireyin kendini özgürce ifade edebildiği bir yapıyı, birlikte inşa etmek boynumuzun borcudur. Devletin görevi; halkının tüm renklerini korumak, hepsine aynı mesafede durmak ve her birine adaletle yaklaşmaktır.” ifadelerini kullandı.