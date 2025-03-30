Polis engelledi

Gönyeli’de park halindeki araçta şüpheli olarak görülen Gülşen Tarım Civelek ve Cihangir Tip devriye gezen ekipler tarafından yakalandı. Zanlı Civelek’in polisi görünce bonzai paketini yutmaya çalıştığı açıklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün “kanunsuz sentetik cannabinoid tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; zanlıların 28 Mart 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan ekip tarafından bir araç içerisinde şüpheli olarak tespit edildiklerini söyledi.

Polis; zanlıların yanlarına gittikleri sırada araçta yolcu olarak bulunan zanlı Gülşen Tarım Civelek’in tasarrufunda bulunan bir maddeyi ağzına atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini belirtti. Polis; içinde uyuşturucu olduğu düşünülen paketin güç kullanılarak alındığını söyledi. Polis; Civelek ile araç sürücüsü Cihangir Tip’in suçüstü tutuklandığını emare olarak alınan maddenin yapılan ilk tespitlere göre; yaklaşık bir gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğunu belirlediklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini; emarenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Tip; uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, doktor kontrolünden geçirilmeyi talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste kalmasına, Cihangir Tip'in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

