Cep telefonu ikinci sırada

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta 71 trafik kazası meydana geldi, 34 kişi yaralandı. Ülke yapılan trafik denetimleri sonucu, suç işlediği tespit edilen bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü haftalık trafik raporuna göre, 18-24 Eylül tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 24’ü yaralanma, 47’si hasarla sonuçlanırken, 34 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11) ve diğer etkenler (8) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 660 bin 500 TL iken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 15, Gazimağusa ve Girne 23, Güzelyurt 6 ve İskele ise 4.

16 bini aşkın sürücü kontrol edildi

Ülke genelinde 18- 24 Eylül tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 16 bin 30 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat: 543

Trafikte cep telefonuyla konuşmak: 252

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 167

Alkollü araç kullanmak: 70

Muayenesiz araç kullanmak: 73

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 70

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 60

Sigortasız araç kullanmak: 48

Dikkatsiz sürüş: 27

Tehlikeli sürüş: 7

Ehliyetsiz araç kullanmak: 8

Trafik ışıklarına uymamak: 5

Diğer trafik suçları: 132.