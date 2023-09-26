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Cep telefonu ikinci sırada

Son bir haftada bin 462 sürücü rapor edilirken, en çok işlene trafik suçu sürat oldu

Cep telefonu ikinci sırada
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Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta 71 trafik kazası meydana geldi, 34 kişi yaralandı. Ülke yapılan trafik denetimleri sonucu, suç işlediği tespit edilen bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Genel Müdürlüğü haftalık trafik raporuna göre, 18-24 Eylül tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 24’ü yaralanma, 47’si hasarla sonuçlanırken, 34 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11) ve diğer etkenler (8) olarak yer aldı.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 660 bin 500 TL iken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 15, Gazimağusa ve Girne 23,  Güzelyurt 6 ve İskele ise 4.

16 bini aşkın sürücü kontrol edildi
Ülke genelinde 18- 24 Eylül tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 16 bin 30 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı ise şöyle:
Sürat: 543 
Trafikte cep telefonuyla konuşmak: 252 
Seyrüsefersiz araç kullanmak: 167
Alkollü araç kullanmak: 70 
Muayenesiz araç kullanmak: 73 
Emniyet kemersiz araç kullanmak: 70 
Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 60
Sigortasız araç kullanmak: 48
Dikkatsiz sürüş: 27
Tehlikeli sürüş: 7
Ehliyetsiz araç kullanmak: 8 
Trafik ışıklarına uymamak: 5
Diğer trafik suçları: 132.

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