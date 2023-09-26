Morali bozuldu

Gönyeli'de bir şahsa ait eve iki kez balkon kapısından girerek, 160 bin TL çalan Nijeryalı Wayne Vugo Ngwenya hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 30 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç, 18 Nisan 2023 tarihinde hırsızlık meselesi ile ilgili olarak sanığın kalmakta olduğu evde arama gerçekleştirildiğini söyledi. Yargıç, yapılan aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının 31 Aralık 2021-02 Ocak 2022 tarihleri arasında, Gönyeli'de S.P.’ye ait ikametgaha iki kez balkon kapısından girerek, 160 bin TL nakit parayı çaldığını tespit edildiğini söyledi.

Sanığın işlediği suçların ciddiyetine, gün geçtikçe yaygınlaştığına dikkat çeken Kıdemli Yargıç Barkın, oy birliği ile sanığı 30 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

