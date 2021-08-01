Uçak pisti de olacak

Rum hükümeti, turizm yatırımlarını teşvik ederek, ülke ekonomisini güçlendirme politikasını sürdürüyor.

Güney Kıbrıs’ın Melunda köyüne bağlı Ayios Yoannis bölgesinde gerçekleşecek olan 40 milyon dolarlık yatırımın Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 200 yataklı otele ve uçak pistine sahip spor ve eğlence kompleksi yapılması öngörülen bir projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Lefkoşa bölgesinde 200 yataklı bir otele ve küçük uçakların iniş kalkış yapabilecekleri bir piste sahip olacak “Yüksek Performans Spor Merkezi” yapılmasına onay verdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, “TP Mediterranean Adventures Ltd” şirketi tarafından yabancı yatırımcılarla birlikte 40 milyon Euro’luk yatırımla yapılması planlanan kompleks “Malunda” köyüne bağlı “Ayios Yoannis” yakınlarında kurulacak.

Kompleksin, 334 bin 432 metrekarelik bir alana kurulacağını ve 940 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe sahip bir de uçak pisti barındıracağını aktaran gazete, ayrıca yapay su kayağı tesisi, futbol sahaları gibi birçok spor aktivitesinin yapımına imkan sağlayacağı vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 04:18