‘450 yıllık tarihimiz var’

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü nedeniyle dün törenler düzenlendi.

İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirildi.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve üst düzey askeri, sivil ve polis erkânı, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki tören GKK ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu anıt özel defterini imzaladı.

Tören Piyade Yüzbaşı Ahmet Dağhan Önkol’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.

Önkol konuşmasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 450’nci yıldönümünün ortak özelliğinin “barış ve özgürlük için, canını verme pahasına mücadele” olarak özetlenebileceğini kaydetti.

Daha sonra Şehitler Anıtı’ndaki tören gerçekleştirildi. Törende ilk olarak GKK ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu anıt özel defterini imzaladı.

Sporculara ödülleri takdim edildi

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde de (AKM) tören gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu yanı sıra bazı üst düzey sivil ve askeri yetkililer ile muharip dernek ve şehit aileleri temsilcileri de katıldı.

Saat 10.00 sıralarında başlayan törende Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve ardında da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sabah 07.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı- Boğazköy’de başlayan ve Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanan 16 km’lik mukavemet yol koşusunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Tatar uyardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına, “KKTC’de Toplumsal Direniş Bayramını kutluyoruz. Bu topraklarda köklerimiz 1570’lere kadar geri gidiyor. 450 senelik bir tarihimiz var” diyerek başladı.

Tatar, “Kıbrıslı Türklerin çeşitli aşamalardan, evrelerden geçtik. Çok kutsal ve ulusumuza yarışır bir şekilde Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda direndi. Ama bu direniş öyküsünde Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Türkü her zaman yanımızdaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 1 Ağustos 1958’de bir savunma örgütü olarak kurulduğunu anımsatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“1955’lerde çok çirkin saldırılara başlayan EOKA örgütü bir saldırı örgütü idi. Hem İngilizleri hem de Kıbrıslı Türkleri buradan yok etmek suretiyle Kıbrıs’ın tamamıyla Yunanistan’a bağlanması için barbarlık, dehşete başvuran bir terörist örgüt idi.”

“Tarihimizi iyi bilmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi iyi bilen ve bunları şimdiki nesillere, gençlere bunları anlatan çok iyi yazarlarımız, öğretmenlerimiz ve tarihçilerimiz vardır. Tüm bunları sürekli olarak gündemde tutmak, tarihimizi bilmek… Tarihi bilmekle ancak geleceğe şekil verebileceğimizi de unutmamak gerekiyor” dedi. Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz, Kıbrıs’ta bugün varsak ve Türk Mukavemet Teşkilatı bizlerin varlığını o zaman başarı ile sürdürmüşse ve Kıbrıs Türk halkı o zaman direnebilmişse, Kıbrıs Türk halkı; 1960 Antlaşmalarında eşit bir ortak olarak haklarını temin edebilmişse o zaman bu iki ismin de büyük katkısı olduğunu bir kez daha hatırlamakta fayda vardır.”

1960 Antlaşmalarından sonra yaşanılanlara da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, karşı tarafın niyetinin hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’ni eşitlik temelinde Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşatmak olmadığını söyledi.



Bora: Dimdik ayaktayız

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “Bugün başımız dik, barış, huzur ve güven içerisinde bağımsız bir devlet içindeki yaşantımızı kimlere borçlu olduğumuzun bilinci içinde aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi şükranla anarken, yanı başımızda büyük Türk ulusundan aldığımız güçle dimdik ayaktayız” dedi.

Resepsiyon düzenlendi

Öte yandan Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dün akşam 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi.

Tüm yurtta kutlandı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa’nın yanı sıra ilçelerde de törenler gerçekleştirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatının 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından Fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı’nda görevli Piyade Yüzbaşı Süleyman Koloğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında bir tören de İskele’de düzenlendi.

Törende daha sonra Tank Teğmen Osman Bozkoyun ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları kapsamında Girne’de de tören düzenlendi.

Törende da sonra TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova ve Piyade Yüzbaşı Abdullah Taş, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında Güzelyurt ve Lefke’de de törenler gerçekleştirildi.



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Bu arada Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP),Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi, Kıbrıs'ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 63’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 45’inci, kuruluş ve yıldönümlerini kutladı.

