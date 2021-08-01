Bunu kim yaptı

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin güzel köylerinden Karşıyaka’da dün öğle saatlerinde ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın büyük korku yarattı. Tek bir hava aracı bulunmayan KKTC’nin itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına, sivil savunma, belediyeler ve bölge halkı da büyük destek verdi.

Yangının bölgedeki elektrik trafosundan çıktığına ilişkin iddialar üzerinde durulduğunu belirten yetkililer; yaklaşık 100 dönümlük alan içinde bulunan asırlık zeytin ve harnup ağaçlarının kül olduğunu söyledi. Bölge sakinleri ise yangının sebebini öğrenmek istediklerini ifade ederek “etkili rüzgar olsaydı halimiz dumandı” dedi.

Belediyeden çağrı

Yangının başlamasıyla birlikte Lapta Belediyesi, sosyal medya üzerinden halka yardım çağrısı yaptı. Çağrıda “Karşıyaka’daki orman yangını için bölgede su tankeri olan tüm vatandaşlardan yardım istiyoruz” denildi. Çağrı sonrasında şirketlere ait su tankerleri ve iş araçları destek için bölgeye akın etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de askeri helikopterle komutanlarla birlikte olay yerine giderek, çalışmaları yerinde izledi.



Helikopter Türkiye’de

Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de yangınlar için görevlendirilen helikopterinin, Türkiye’de meydana gelen yangınlara müdahale amacıyla adadan ayrılması büyük bir paniğe neden oldu.

Dağlık bölgede yangına müdahalede zorlanan ekiplerin yardım talebi üzerine KKTC yetkilileri Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile temasa geçti ve helikopter istedi.

Ancak; kısa bir sürede yangın kontrol altına alınınca bundan vazgeçildi.



Amcaoğlu: Yoğun bir uğraş verildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı, müsteşar Hüseyin Amcaoğlu Diyalog’a olay yerinde yaptığı açıklamalarda Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun verdiği bilgi ile hemen komiteyi topladıkları söyledi.

Olay yerinde gelerek gerekli koordinasyonu başlattıklarını ifade eden Amcaoğlu, yoğun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü kaydetti.



Karzaoğlu: Ormanlarımızı çok iyi korumalıyız

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da Diyalog’a olay yerinde yaptığı açıklamalarda yaklaşık 100 dönümlük bir ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü söyledi. Rüzgârın kuzeyden güney istikametine doğru esmesi nedeniyle büyük bir tehlike atlatıldığını ifade eden Karzaoğlu “Bir nefes çok önemlidir. Nefesimizi sağlayan ormanlarımızı çok iyi korumalıyız. Ekiplere ve sivil halka yoğun mücadelesinden ötürü çok teşekkür ederim” dedi.



Çavuşoğlu: Büyük bir yangın önlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yangın alanından Diyalog Gazetesi’ne yaptığı açıklamada yangının bölgedeki trafo merkezinden çıkmış olabileceğini söyledi. Çavuşoğlu; yangına çok hızlı bir müdahale yapılması sonucu büyük bir yangının önlendiğine dikkat çekti. Tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların yangına yoğun bir şekilde destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, yangının bir saat gibi bir sürede kontrol altına alındığını kaydetti. Gelecek nesillerin nefes almasını sağlayacak ormanların yok olmasını sağlayacak yangının önüne geçildiğini ifade eden Çavuşoğlu, söndürme çalışmalarına destek olan herkese teşekkürlerini iletti.



Tatar ve Saner havadan izledi

Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.



Tatar: İnsanlık için bir kazançtır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’nin Karşıyaka köyünde çıkan yangında yanan alanda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile yanan bölgeyi gezen Tatar’a, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, yangının çıktığı andan itibaren tüm birimlerin koordineli bir şekilde yangının söndürülmesi için büyük bir özveriyle çalışma yaptığını vurguladı.



Tatar, Kolordu Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilgili tüm birimler ve vatandaşların seferber olduğunu ifade ederek, çok büyüyebilecek, yayılabilecek bir yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Başarıyla yangının söndürdüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tatar, yangının başından orada olduğunu ve tüm çalışmaları izlediğini söyledi ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 04:28