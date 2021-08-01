CTP’nin görüşü federasyon

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “çözümsüzlük çözümdür” tezinin, Kıbrıs Türk halkının yararına olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşmasının ancak “federal çözümle” mümkün olacağını kaydetti.

Erdoğan Sorakın, “CTP bu anlayışla mücadelesine devam edecektir” dediği yazılı açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun katıldığı bir programda, sol partilere çağrı yaparak; “Biz sağ partiler 50 yıldır federasyon görüştük bir sonuç alınmadı, gelin bu kez de siz iki devletliliği görüşün birlik olalım” dediğini belirtti.

Sorakın, buna karşılık, “Siz 50 yıllıdır ayrılıkçı bir siyaset izleyerek federasyon görüşmelerini baltalıyorsunuz. Federasyonu görüşmüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Sorakın Hasipoğlu’na, “Siz sağ partiler olarak ne zaman federasyon görüştünüz?” diye sordu.

Erdoğan Sorakın, “Çözümsüzlük çözümdür” tezinin Kıbrıs Türk halkının yararına olmadığını ve olmayacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşmasının, kendi kültürü ve kimliğiyle, dünya halklarının içinde yer almasının ancak “federal çözümle” mümkün olacağını ve CTP’nin bu anlayışla mücadelesine devam edeceğini vurguladı.