Cevap bekliyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bazı vekillerin ‘bakan olma ısrarı veya talebi’ içerisinde olduklarını savunarak, “Bakanlık kavgaları havada uçuşuyor” iddiasında bulundu.

Gürcafer, yazılı açıklamasında “Ülkenin yangın yerine döndüğünü sağır sultan biliyor. Ekonomi ve ekonomiden beslenen sosyal yaşam SOS veriyor” ifadelerine yer vererek, “Bir süreden beridir ülkede hükümet yok. Her zamankinden daha çok hükümete ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz ve her zamankinden fazla konusunda uzman bireylerden oluşan bir kabine oluşumuna ihtiyaç duymaktayız” dedi.

Gürcafer, ülke ekonomisini tedavi edebilmek için sıradan değil, olabildiğince donanımlı bir kabineye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gürcafer, vekillere şu soruları sordu:

“Şu an itibarı ile en az üç buçuk milyar TL olarak öngörülen bütçe açığının karşılanabilmesi hususunda Türkiye’den istemek ve almanın dışında ne düşünüyorlar?

Uçurumun eşiğinde olan başta turizm sektörümüz olmak üzere, yükseköğretim ve devamındaki tüm alt sektörlerin kurtarılabilmeleri ve özelden evine ekmek götüren on binlerce insanımızın istihdam edilmeye devam edilebilmeleri için ne tür bir çalışmaları var?

İşsizlik ödeneği ve sigorta emeklilerimizin ödenmesi sorumluluğunu omuzlarında taşıyan ve şu anda can çekişen fonların kurtarılabilmesi için düşünceleri nelerdir?

Tüm altyapıları çökmüş, nerdeyse yollarının çoğu tarlaya dönüşmüş, her yağmurda sel baskınlarıyla karşı karşıya kalan beldelerimizin altyapılarını çağdaş düzeylere çıkarmak için Türkiye’den almanın dışında ne düşünüyorlar?

Gerek hizmet gerek üretim sektörlerimizin en önem maliyet unsuru olan elektrik maliyetlerini düşürmek için herhangi bir araştırmaları var mıdır?

Ülke sorunlarının öncelikli olandan aşağıya doğru sıralandığı herhangi bir çalışmaları var mıdır? Örneğin her yıl genç yaşlı dinlemeden, insanlarımızın ölümüne sebep olan, hiçbir standarda uymayan kavşakların, otoban çıkışlarının düzenlenerek ölümlerin önüne geçmek gibi bir gayleleri var mıdır?

Dünya ile iletişim aracımız, gelen misafirlerimizi karşıladığımız deniz limanlarımız çağın çok gerisinde kalmış ve direkt olarak turizmimizi, dolaylı olarak da ülke ekonomimizi olumsuz etkilemekte... Nasıl düzeltileceği hususunda bir çalışmaları var mı?

Geliri ile çalışanlarının maaşlarını bile karşılayamayan serbest limanla ilgili ne düşünüyorlar? Nasıl kurtarılacağı ile ilgili projeleri nelerdir?

Hayvancı ve çiftçi kan ağlıyor. Nitelikli tarım veya dünya standartlarında verimliliğe yakın hayvancılık yapabilme hususlarında neler düşünüyorlar?

Ülkede, ülkeyi yönetmeye aday olacak olan bireylerimize sorulacak olan daha birçok soru olmasına rağmen bu kadarına bile verilecek cevabı olmayan bireylerin en azından bu zor dönemde bakanlık istememelerini önemle rica ederiz.”