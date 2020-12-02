Kuzeyde 21, güneyde 318 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 21, Güney Kıbrıs’ta 318, Türkiye’de ise 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi; 190 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 375 olduğunu, 2'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 9 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

Güneyde vakalar çoğalıyor

Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 10 bin 962 test sonucunda 318 Covid-19 vakasına daha rastlandı.

Rum Kesimi’nde toplam vaka sayısı 10 bin 883'e ulaştı.

Türkiye'de korkutan artış

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303, aktif hasta sayısı 83 bin 710 oldu.