Büyükkonuk beyaza büründü

Kış aylarına girilmesiyle başlayan yağışlar dün Karpaz bölgesinde etkili oldu. Büyükkonuk'ta dolu yağışı yolları beyaza bürüdü; ekili tarlalar zarar gördü.

Sağanak yağış nedeniyle de İskele- Karpaz anayolunun, Mehmetçik - Çayırova kavşakları arasındaki yollarda su birikintileri ve akarlar oluştu.

Yağış nedeniyle yollar bir süre trafiğe kapalı kalırken, belediyeler iş araçlarıyla temizlik yaptı.

Dolu Büyükkonuk'u beyaza bürüdü

Sağanak yağış ve dolu dün Karpaz bölgesinde etkisini gösterdi. Büyükkonuk'ta sabah 09.00 sıralarında aşırı dolu yağışı gerçekleşirken, yollar ve köy beyaza büründü.

Belediye ekipleri, yollarda oluşan dolu birikintilerini traktörlerle yolları temizledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Yağmur suları yolları kapattı

Büyükkonuk doludan etkilenirken, Karpaz’ın diğer bölgeleri de sağanak yağıştan nasibini aldı.

Mehmetçik bölgesinde sabah saatlerinde yağan yağmurlardan dolayı Çayırova–Büyükkonuk yolu trafiğe kapandı.

Şiddetli yağışlardan dolayı ayrıca İskele- Karpaz anayolunun Mehmetçik –Çayırova kavşakları arasında su birikintileri oluştu.

En çok yağış Karpaz’a

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 50 kg ile Dipkarpaz, metrekareye 40 kg ile Çayırova’nın aldığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre; 30 Kasım-1 Aralık 08.00-08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağlımı şöyle:

Esentepe 34 kg/m2, Mehmetçik 32 kg/m2, Zaferburnu 30 kg/m2, Sipahi 28 kg/m2, Tatlısu 25 kg/m2, Mallıdağ 18 kg/m2, Girne 11 kg/m2, Karaoğlanoğlu 6 kg/m2.