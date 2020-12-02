Yine olmadı

Raif DOĞRU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın çağrısı üzerine dün bir araya gelen 4 parti liderinin uzlaşıya varamadığı öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; CTP ve Halkın Partisi (HP) teknokrat kabine talep ederken, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, parti liderlerinin hükümette yer almasını istedi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in ise bu konuyu partide ele almak istediği belirtildi.

HP kanadı, 4 parti liderinin hükümette yer alması halinde bunun halka ‘teknokrat kabine’ olarak anlatılamayacağını belirterek ‘tümü duştan olmalı’ dedi ancak özellikle DP liderini ikna edemedi.

Denktaş’a kiralanan araziler

Koalisyon koşullarının görüşülmesi sırasında HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin’in,

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın oğluna kiralanan devlet arazilerini gündeme getirerek “kiralama sözleşmelerinin iptal edilmesi’ üzerinde durdu. Ancak bu konuda ortaya net bir tavır çıkmadı.

HP’nin daha önceki 4’lüden çekilmesinin Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanı olarak oğluna kiralanan arazilerden kaynaklandığı anımsatılarak, diğer partilerin bu konuda nasıl bir tavır alacakları soruldu. Ayrıca; kiralanan arazinin 60 dönüm değil 110 dönüm olduğunun ortaya çıktığı ve Maliye Teftiş Kurulu’nun bu konuda 200 sayfalık bir rapor hazırladığı kaydedildi.

Saatlerce devam eden toplantıda CTP, HP, TDP ve DP liderlerinin bir uzlaşıya varamadığı ve görüşmelerin tıkandığı kaydedildi.

Maaşlar nasıl ödenecek?

Türkiye ile ilişkilerin de tartışıldığı dünkü toplantıda, Maliye’nin yapısı ve maaşlar konusunun da ele alındığı bildirildi.

Özellikle Ocak ayı sonrasında maaşların nasıl ödeneceği ve Türkiye’den hangi şartlarda kaynak talep edileceği tartışılırken bu konuda somut görüşlerin ortaya çıkmadığı belirtildi.