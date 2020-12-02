3 saat görüştüler

Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu için görevlendirilen Jane Holl Lute’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının 5+1 konferansına federasyonu görüşmeye gitmeyeceğini BM temsilcisi Lute’a iletti.

Tatar, 2.5 saat süren görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Lute’un 5+1 konferansı için zemin bulunup bulunmadığını görmek için temaslar yaptığını ifade etti.

Ersin Tatar açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yanında Birleşmiş Milletler’in de katılacağı “5+1” gayrı resmi toplantı yapılması önerisinin Kıbrıs’ın yeni gerçeklerini ifade etmeye müzakere süreçlerine yeni bir zemin kazandırılması açısından önemli olduğunu vurguladı

Lute’a “mutlaka 5+1 konferansın toplanması gerektiğini” ifade ettiğini belirten Tatar, konferansın dünkü toplantıda dile getirilen görüşleri orada da anlatma fırsatı tanıyacağını kaydetti.

Gerekli mesaj verildi

“Federasyon temelinde bir görüşmeyi konuşmak için 5+1 formatında bir konferansa gitmeyeceklerinin mesajının mı verildiğinin” sorulması üzerine Tatar, “Tabi, onu söyledik zaten. Kıbrıs’ta yeni gerçekler vardır. Artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet içerebilecek bir anlaşma zemini bulabilmemiz için, öyle bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için 5+1 formatında konferans olmalı” dedi.

Tatar, Lute’a, şu anda Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başlamakta olduğunu, 52 yıldır federal temelde yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadığını, bunu en iyi bilenlerden bir kişinin de Crans Montana’da süreci yaşayan Genel Sekreter olduğunu, artık egemen eşitliğe dayalı iki devlet temelinde müzakere sürecine taşınması gerektiğini aktardığını belirtti.

Ambargolar da aktarıldı

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan sportif, kültürel ve ticari ambargolara da işaret eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılması noktasında yaratıcılığın gerektiğini, bu noktada dünya liderleri ve Birleşmiş Milletlere görev düştüğünü Lute’a aktardığını belirtti.

Doğu Akdeniz’deki son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrası Kıbrıs’ın da eski Kıbrıs olmadığını belirten Tatar, adil bir anlaşma için tüm yaşanan gelişmelerin de dikkate alınması gerektiğini, bunu da görüşmede aktardığını kaydetti.

“Maraş, görev tarifi içerisinde değil…”

Tatar Maraş’ın görüşmede gündeme gelmediğini çünkü Lute’un görev tarifi içerisinde olmadığını söyledi.

Müzakerelerin kaldığı yerden devamı konusunda ise Tatar, “Resumtion of talks meselesine biz sıcak bakmıyoruz, böyle bir şeyi de kabul etmiyoruz. Bugün da onu ifade ettik” dedi.