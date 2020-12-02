UBP göreve hazır

Ülkenin hükümetsiz ve bütçesiz kaldığını savunan Saner, ivedi adım atılmasını istedi

UBP göreve hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, ülkenin hükümetsiz ve bütçesiz kaldığını, dolayısıyla ivedi bir şekilde bir hükümete ihtiyaç olduğunu söyledi.
UBP’den yapılan açıklamaya göre; Ersan Saner, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
Saner, bir soru üzerine hükümeti kurma görevinin halen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’da olduğunu, onun çalışmaları sürdürdüğünü ve kendilerinin bu çalışmaların sonucunu beklediklerini belirtti.
Saner, şunları söyledi: “Görev şu anda Sayın Erhürman’da bulunuyor ve biz ivedi olarak bir hükümet kurulması gerektiğini söylüyoruz. İlk turda tüm partilerle görüştük. 26 sayısına ulaşamadığımız için görevi iade ettik. Eğer, Sayın Erhürman görevi iade eder ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın takdiri ile görev yeniden bize geçerse ülkenin ihtiyacı gereği elimizi taşın altına koyarız. Eğer tekrar görev alırsak bu tecrübelerin de ışığında temaslarımızı yapar bir hükümet kurmaya çalışırız. Olmazsa, Ulusal Birlik Partisi olarak bir erken seçime gitmekte de tereddüt etmeyiz.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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