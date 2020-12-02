Özgürgün’ün istifası kabul edilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada masaya koyduğu 13 maddelik ilkeleri kamuoyu ile paylaştı. Özyiğit’in masaya koyduğu 13 maddelik ilkeler arasında Milletvekilliği görevinden affını isteyen Hüseyin Özgürgün’ün istifasının kabul edilmesi şartı dikkati çekti.

CTP Genel Merkezi’nde CTP, HP ve DP genel başkanları ile gerçekleştirilen toplantıda konuşulanların basına sızdırıldığını ve bunun kasıtlı yapıldığını ifade eden Özyiğit, bilgi kirliliği oluşmaması için açıklama yaptığını ifade etti.

TDP’nin halkın ihtiyaçlarını gözeterek masada olmaya devam edeceğinin altını çizen Özyiğit “Ülkenin bu kadar sorunu varken bakanlık dayatmaları yapmak da zaten bu geleneğin doğasına uygun değildir” ifadelerini kullandı.

TDP’nin 13 maddelik ilkeleri şunlar;

1. Yurttaşlık Yasası.

2. Kamu reformu.

3. Seçim ve Halkoylaması Yasası.

4. Anayasa Değişikliği Komisyonu.

5. BRTK'nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması.

6. Vakıflar Yasasının revize edilmesi.

7. Müdahalelerle ilgili araştırma.

8. UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının kabulü.

9. İmar planlarının sonuçlandırılması.

10. Enerji alanında yatırım yapılması.

11. İşsizlik ödeneklerinin artırılması.

12. Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi.

12. Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.

13. Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi.