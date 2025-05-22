İlgiyle izlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen “21. Kıbrıs Tiyatro Festivali” önceki akşam başladı. Festivalin açılışı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKKM), Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Esaretin Bedeli” adlı oyunla yapıldı.

Festivalin açılış oyunu olan ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Esaretin Bedeli” oyununun beğeniyle izlendiği ifadede edilen açıklamada, oyunun bu akşam Gazimağusa, cumartesi akşamı ise Girne’de sahneleneceği kaydedildi.

30 Haziran’a kadar sürecek olan festival kapsamında oyunlar Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da sahnelenecek.

Festivale İktisat Bankası altın sponsor olarak destek verirken, Birinci Global Medya, Nesdersan.com, Pro Temizlik, Siba LTD ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi gümüş sponsorlar arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi salon sponsoru, Pasha Group ve Oscar Group ise konaklama sponsoru oldu.

Biletler, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com adreslerinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor.

