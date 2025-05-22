Ödüller sahiplerini buldu

Millî Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Beşinci Kısa Öykü Yarışması ödül töreni yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, ortaokul ve lise kategorileri yanı sıra "Urkiye Mine Balman Özel Ödülü" de verildi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, Urkiye Mine Balman’ın torunu Mine Balman, jüri üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“Kıbrıs’ın eşsiz coğrafyasını, tarihi yapıları ve efsaneleriyle harmanlayarak özgün ve etkileyici bir fantastik kurgu yaratmak” konulu yarışmanın jüri üyeliğini; Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Gökbulut, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Öztürk, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Heves Piro ve Şht. Hüseyin Ruso ve Şht. Turgut Ortaokulu Türkçe öğretmeni Zehra Erkan yaptı.

V. Kısa Öykü Yarışması’nda lise kategorisinde Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Derin Yahi birinci, Bekirpaşa Lisesi’nden Nehir Apaydın ikinci ve yine Bekirpaşa Lisesi’nden Irmak Kayol üçüncülük ödülünü aldı.

Ortaokul kategorisinde Türk Maarif Koleji’nden Çiğdem Karadoğan birinci, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Arda Eberdes ile Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Toprak Ata Keleş ikinci ve Polatpaşa Lisesi’nden Tuana Kaplan üçüncülük ödülünün sahipleri oldu.

Yarışmada, Türk Maarif Koleji öğrencisi Çiçek Kastanbolu ise "Urkiye Mine Balman Özel Ödülü"nü almaya hak kazandı.

