Bakanlığa başvurun

Başbakan Ünal Üstel; hellimi, dünyada yarışan noktaya getirmek için hükümet olarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, üreticilere; tüm ihtiyaçları için bakanlığa başvurma çağrısında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, süt alımına başlayan Minareliköy Süt Toplama Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel daha sonra öğrencilere süt ve dondurma dağıtımı yapılan Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu'ndaki etkinliğe katıldı.

“Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir ”

TIKA tarafından “Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir” sloganıyla hayata geçirilen Minareliköy Süt Toplama Merkezindeki süt alım işlemi sırasında Başbakan Ünal Üstel’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da eşlik etti.

Ziyaret sırasında sırasıyla Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

Üstel; siyasi istikrar ile birlikte ekonomide üretimde ülkedeki bütün ihtiyaçları, çağdaş dünyaya ayak uydurarak hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle küçükbaş üreticisinin sütünün, çağdaş bir şekilde toplanması ve işlenmesi için çalışması tamamlanan merkezde süt alımına başlandığını ifade eden Üstel, merkez sayesinde hijyen, çağdaş bir ortam hazırlandığını kaydetti.

Üstel; 3 senelik hükümet döneminde bu merkezleri, üretici için hayata geçirdiklerini, beşincisi açılan merkezin altıncısının da açılacağını ifade ederek, küçükbaş hayvan üreticilerini hellim üretimini ileriye taşımak için desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hellimi, dünyada yarışan noktaya getirmek için hükümet olarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, üreticilere; tüm ihtiyaçları için bakanlığa başvurma çağrısında bulundu ve üreticiye destek vermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

“Destek vermeye devam edeceğiz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, hükümet ve bakanlığın üretici dostu olduğunu ifade ederek; küçükbaş ve hellime verdikleri değere işaret etti, küçükbaş ve hellim üretiminin öneminin arttığını söyledi.

Çavuş, üretimin devamlılığı için bu merkezlerin önemli olduğunu belirterek, üretime desteğe devam edeceklerini vurguladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt da küçükbaşa, sütün değerlendirmesine, üreticilerin emeklerine ve alın terinin karşılığını almasına verdiği değerden dolayı hükümete teşekkür etti.

Üstel çocuklarla birlikte dondurma yedi

Bu arada 21-27 Mayıs Süt Haftası kapsamında, Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda, SÜTEK himayelerinde öğrencilere süt ve dondurma dağıtımı yapıldı. Başbakan Üstel, çocuklarla birlikte dondurma yedi.

