Cevdet Yılmaz da katılıyor

Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı bugün yapılacak. Konferans kapsamında, KKTC'de iş yapma fırsatları ve yatırım ortamına ilişkin sunumların ardından iş görüşmeleri düzenlenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konferansa katılacak. Yılmaz, bu nedenle bugün KKTC'yi ziyaret edecek. Ayrıca Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, “Fiber Optik İmza Töreni” düzenlenecek.

