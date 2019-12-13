Zirve kapışması

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Pazar günü çok önemli bir karşılaşma oynanacak. Ligin iki flaş takımı Türk Ocağı ve Cihangir, 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde her iki teknik adamın da görüşlerini aldık.

Türk Ocağı cephesi

Haftaya 26 puanla 3. sırada başlayan Türk Ocağı, son haftalardaki aldığı beraberliklerden sonra Düzkaya deplasmanında kazanarak zirve iddiasını sürdürdü. Zorlu bir mücadele olacağının bilincinde olduklarını ifade eden Ahmet Dedekorkut, ”Ligin en iyi takım savunması yapan ekibiyle, en iyi hücum performansı gösteren ekibinin mücadelesinin zorluk derecesi tabii ki üst seviyede olacak. Biz Türk Ocağı olarak her zamanki gibi disiplinli ve istekli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

6 puanlık bir maç

TOL Teknik Direktörü Dedekorkut “Zirve yarışı açısından 6 puanlık bir karşılaşmaya çıkacağız. Hedefimiz her zamanki gibi sahaya istediğimiz oyunu yansıtıp, rakibimize oyunumuzu kabul ettirip kazanmanın hesaplarını yapıyoruz” diyerek “Kendi seyircimizin önünde, onların da desteği ile bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğimize inancımız tam.” diyerek sözlerine son verdi.

Cihangir cephesi

30 puanla lider durumda bulunan Cihangir, liderliğini sürdürmenin hesabını yapıyor. Takımın performasından memnun olduğunu aktaran Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, “Ligin en zor deplasmanlarından birine konuk olacağız. Rakibimiz her takımla dişe dişe mücadele eden, ligin en az gol yiyen takımı. Biz sezon başından beri oynadığımız güzel futbolun devamını getirerek bu deplasmandan kayıpsız çıkmanın yollarını arıyoruz” dedi.

Hedefimiz 3 puan

Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç “Her zamanki gibi 3 puanı düşünerek bu karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Takım savunmamızda geliştirmemiz gereken yönler var. Minumum hata ile bu deplasmandan 3 puanı hanemize götürmek için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız” dedi.