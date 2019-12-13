Korku ve panik yaşandı

Onur ULAĞ

Başkent Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde dün akşam saatlerinde Ali Kanmaz’ın kiracı olarak kaldığı evin ikinci katında yangın çıktı.

Çatıda başlayan ve kısa sürede tüm katı saran yangını söndürmek için itfaiye uzun bir uğraş verdi. Bölgede korku ve panik yaratan yangında kaldığı ev kullanılamaz hale gelen Ali Kanmaz ve ailesi büyük üzüntü yaşadı. Kış günü sokakta kaldıkları için feryat eden Ali Kanmaz’ı komşuları sakinleştirdi.

Elde edilen bilgilere göre, Çağlayan bölgesinde bulunan İzmir Sokak’ta dün saat 18.45’te Ali Kanmaz’ın kiracı olarak kaldığı iki katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Evin çatı kısmının tamamen yandığı, üst katta bulunan odaların ve içerisinde bulunan muhtelif türde eşyaların yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Lefkoşa İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangının çatı katındaki izolasyon malzemelerinden çıktığı tahmin ediliyor. Yangının kesin çıkış nedeni için başlatılan araştırma gazetemiz baskıya verildiği saatlerde devam ediyordu.