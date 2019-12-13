Hüseyin ÇİÇEK

KKTC kimlik kartını sahteleyen Ali Kılıç ile Ali Mavideniz, dün Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak cezalandırıldı. Mahkeme suçta daha etkin rol üstlenen ve Ali Mavideniz’i suça teşvik eden Ali Kılıç’a 1 yıl, Ali Mavideniz’e ise bir defaya mahsus 2 ay hapislik cezası verdi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti adına kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, Ali Kılıç’ın, Rum kimliğine başvuru yapabilmek amacı ile 5 bin 500 TL para vererek, Ali Mavideniz’in kimlik kartına kendi resmini yapıştırdığını söyledi. Sanıkların işlemiş olduğu suçun oldukça ciddi olduğuna dikkat çeken Toroslu, kamu yararı gereği sanıklara hapislik dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini ifade etti. Sanıklar arasında ciddi bir ceza ayrımına gidilmesi gerektiğini belirten Toroslu, suça Ali Mavideniz’i teşvik eden ve suçtan menfaat sağlayan Ali Kılıç’ı 1 yıl, Ali Mavideniz’i ise 2 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.