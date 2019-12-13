7 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ev kirası yüzünden çıkan tartışma sonucu ev arkadaşını sırtından bıçaklayan Oneyka Marvis Ezeobl, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlının, 8 Aralık 2019 tarihinde, saat 20:00’da, ev arkdaşı Ç.İ ile arasında ev kirası yüzünden çıkan tartışma sonucunda, adı edileni sağ arka sırt kısmından bıçaklayarak, Akciğerlerini hasara uğrattığını söyledi. Müştekinin hayati tehlikesinin olmadığını bildiren Özoğlu, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlediren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 bin TL nakdi teminat ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.