Kuzey Kıbrıs 1920’lerin modasını takip ediyor

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatında yenilik arayanlar son dönemde Muhteşem Gatsby filmindekileri aratmayan özel partiler düzenliyor... Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübünün geçtiğimiz günlerde düzenlediği 1920’lerin modası olan Gatsby Partisine iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Elde edilen bilgilere göre Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yardım etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Atatürk’ün 25 Kasım 1925 yılında şapka ve kıyafet devrim sonrası çağdaş Türk kadının güzelliğiyle tarzını canlandırarak Gatspy konseptli gece düzenledi.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü himayesinde Diamond Hall Restorant ev sahipliğinde gerçekleşen gecede konuşan Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Servet Akacan, yardım gecesinden elde edilecek gelirin tamamının sağlık ocağının ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağını belirtti.

Akacan, geceye gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Kadınların ağırlıklı olarak siyah giydiği geceye katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sağ eline taktığı eldiven ile büyük ilgi topladı.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers’in siyah saç bandı, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun ise siyah şapkası beğeni topladı.

Diyalog’un, Gatsby parti nereden çıktı sorusuna yanıt veren Manavoğlu, “Davet ettiler gittik güzel bir geceydi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019, 11:12