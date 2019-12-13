‘Hop dedik’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2 yıl önce eski sevgilisinin çıplak resimlerini sosyal medyada paylaşan ve bahse konu genç kadına, “Bu kısa etekle okulda kırıtmaya mı gidiyorsun” diyerek, hakaret eden Orhan Zihni Hoplar, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 4 ay hapse mahkum edildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi adına kararı açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun 6 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne dikkat çekti. Hiç kimsenin, başka birine ait mahrem anlarına ait fotoğrafları, kıskançlık yüzünden dahi olsa başka birine göndermesinin, yada sosyal medyada paylaşmasının, mahkemeler tarafından hoş görülemeyecek bir davranış olduğunu özellikle vurgulayan Aksun, sanığın, müştekiye karşı benzer suçu 2 kez işlediğini ve uyarılmasına rağmen işlemeye devam ettiğini belirterek, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini söyledi. Mahkeme oy birliği ile sanığı 4 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.