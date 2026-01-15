Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında dedektör köpek Pamir’in tepkisi üzerine kokain ve kenevirle yakalanan R.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde uyuşturucuyu kişisel kullanımı için bulundurduğunu itiraf eden zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis memuru; Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapan zanlının dedektör köpek Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol altına alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, söz konusu maddelere el konulmasının ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, uyuşturucuyu kişisel kullanımı için bulundurduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

