Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan bir arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişinin görevli polis çavuşuna rüşvet teklif ettiği ileri sürüldü.

İddialara göre ülkeye 2 gün önce turist vizesiyle giriş yaptığı belirtilen Ü.Ö., İskele Long Beach çemberinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında alkollü araç kullandığı tespit edilen arkadaşına işlem yapılmaması için devreye girdi.

Olay sırasında görevli polis çavuşuna hitaben “orta yolu bulalım, sal bizi gidelim” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülen zanlının, bu sırada cebine 100 dolar koymaya çalıştığı ve rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlı Ü.Ö. dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hüseyin Selvili, zanlının 01.45 sıralarında İskele Long Beach çemberinde trafik ekiplerinin denetimi sırasında olayın meydana geldiğini belirtti. Selvili, zanlının arkadaşına işlem yapılmaması amacıyla polis çavuşuna para teklif ettiğini ve bu esnada suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının ülkede 19 Haziran’da turist vizesiyle bulunduğunu ve herhangi bir yerleşik bağının olmadığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme ise zanlının bir ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.