‘Stratejik ilişkiler’ ele alındı

Amerikalı Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinden oluşan 4 kişilik bir heyet Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü. Görüşmede Güney Kıbrıs ve ABD arasındaki yükseltilmiş stratejik ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Alithia’nın haberine göre Nathaniel Moran, Jim Costa, Brendan Boyle ve Craig Goldman’dan oluşan heyet 19-20 Haziran’da düzenlenen Atlantik Ötesi Yasama Diyaloğu toplantısına katılmak için Güney Kıbrıs’taydı.

Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik diyalog temelli yükseltilmiş ikili ilişkinin ileri götürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Hristodulidis, Rum yönetiminin Atlantik Ötesi ilişkilerin pekiştirilmesi çabalarının, Avrupa Konseyi dönem başkanlığının ana önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki iş birliğine tabi enerji, yatırım, savunma ve güvenlik meseleleri ele alındı. Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Orta Doğu’daki durum ve diğer bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.



Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026, 09:43