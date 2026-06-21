Narkotik köpekler gösteri yaptı

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, İskele Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” İskele Halk Plajı’nda vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte polis birimleri hem görev alanlarını tanıttı hem de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak bilgilendirmede bulundu.

Etkinlik kapsamında narkotik dedektör köpekleri eşliğinde gösteri de düzenlendi. Gösteride görev alan dedektör köpekler Pamir ve Üzüm, sergiledikleri becerilerle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Uyuşturucu madde tespitine yönelik eğitimli performansları, alanda bulunan vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi.

Gösteriyi izleyen çok sayıda vatandaş ise anları cep telefonlarıyla kaydederek etkinliği fotoğrafladı. Plaj alanında renkli görüntüler oluşurken, özellikle köpeklerin gösterisi sırasında yoğun ilgi yaşandı.

Program kapsamında düzenlenen Polkestra Konseri ile etkinlikler devam etti. İskele Halk Plajı’nda gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlanırken, Polis Örgütü’nün halkla bütünleşmesini amaçlayan etkinliklerin beğeni topladığı ifade edildi.