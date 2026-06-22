Meksika'da yeni keşif

Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, Maya kültürünün izlerini taşıyan ve bölgede daha önce hiç rastlanmamış özelliklere sahip antik kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Meksikalı arkeologlar, ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinde Maya kültürünün izlerini barındıran ve bölgede daha önce hiç görülmemiş özelliklere sahip antik kalıntılar keşfetti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cuma günü düzenlediği sabah basın toplantısında keşfi "oldukça önemli" olarak nitelendirerek, hükümetin sit alanındaki araştırma ve restorasyon çalışmaları için kaynak tahsis edeceğini açıkladı.

Keşif alanında, Meksika'nın bu kesiminde daha önce gün yüzüne çıkarılanlardan tamamen farklı, dairesel taştan yapılmış bir platform yer alıyor.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar alanda ayrıca Maya özelliklerine sahip olabilecek bir figürü tasvir eden bir monolit de buldu.

Coatepec kasabası yakınlarındaki Campo Viejo sit alanının koordinatörlerinden ve INAH arkeologlarından biri olan Lino Espinoza Garcia, bulguyu "benzersiz ve benzeri görülmemiş bir keşif" olarak tanımladı.

Milattan sonra 200 ila 600 yılları arasındaki Erken Klasik döneme tarihlenen İspanyol öncesi kalıntılar, dairesel taşların yanı sıra neredeyse kare hatlar veya figürlerle süslenmiş yassı taş ve kireçtaşından bir platformu içeriyor.

INAH, bu özelliklerin Meksika'nın bu bölgesinde daha önce hiç kaydedilmediğini bildirdi.

Keşfedilen monolit, 1,88 metre yüksekliğe, en geniş noktasında 1,47 metre ve en dar noktasında ise 68 santimetre genişliğe sahip. Uzmanlara göre, taşın üzerinde sembolik karakterlerin yer aldığı bir sahne tasvir ediliyor.