Sahip çıkınız

Hassan RAJWA

Tarihi Arasta çarşısı dün beklenmedik bir turist akınına uğradı. Lokmacı kapısından kuzeye geçen yüzlerce turist, çarşı esnafının ilgisinden, kahve, çay ve yemek ikramından memnun kalırken, tarihi binaların durumundan şikayetçi oldu.

Tarihi binaların paha biçilmez değerde olduğunu belirten turistler, Diyalog muhabiri aracılığıyla ilgililere mesaj gönderdi. Turistler “binalarınıza, tarihi eserlerinize sahip çıkarsanız buralara daha çok insan çekersiniz” dedi.

Çarşıda hareketli anlar

Lefkoşa’nın tarihi ve turistik noktalarından biri olan Arasta Çarşısı, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen yabancı Rumlar ve turistler, çarşıda hareketli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Tarihi dokusu, mekânları kafeleri ve mağazalarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Arasta Çarşısı’nda turistler gün boyunca vakit geçirdi. Çarşıyı gezen ziyaretçiler, bölgedeki mağaza ve dükkânlarda alışveriş yaptı. Hediyelik eşyalardan el işi ürünlere kadar birçok ürüne ilgi gösteren turistler, bölge esnafını memnun etti.

Bazı ziyaretçiler restoranlarda yemek yerken, bazıları ise kafelerde kahve içerek tarihi çarşının keyfini çıkardı. Çarşı içerisindeki dinlenme alanlarında sohbet eden turistlerin oldukça memnun oldukları gözlendi.

Arasta Çarşısı’nda oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürürken bölgenin turizm açısından taşıdığı önemi de bir kez daha ortaya koydu.

Tarihi Büyük Han ve çevresindeki turistik alanları da ziyaret eden turistler, Lefkoşa’nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bakım ve onarım şart

Arasta Çarşısı, yerli ve yabancı yemek yiyip alışveriş yaptığı, kahve içerek sohbet ettiği ve keyifli vakit geçirdiği önemli turizm merkezlerinden biri olsa da bölgedeki bazı binaların bakımsızlığı göze çarpıyor. Hem esnaf hem turistler, bakımsız binanın tarihi çarşının güzelliğine gölge düşürdüğünü ifade ederek, yetkililerin bu konuya eğilmesini, bakım ve onarım yapmasını talep ediyor.