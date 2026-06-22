Şarkılarıyla mest etti

Rubato, Merit Lefkoşa sahnesinde verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Arabesk müziğin sevilen eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendiren grup, güçlü performansı ve sahne enerjisiyle izleyicilerden tam not aldı.

Türk müziğinin sevilen gruplarından Rubato, 20 Haziran akşamı Merit Lefkoşa’da hayranlarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu gecede grup, repertuvarında yer verdiği sevilen şarkıları başarılı yorumlarıyla seslendirerek dinleyicilere müzik dolu saatler yaşattı.

Konser boyunca arabesk müziğin unutulmaz eserlerini modern dokunuşlarla harmanlayan Rubato, sahnedeki enerjisi ve samimi tavrıyla büyük beğeni topladı. Gecede seslendirilen şarkılara konuklar da hep bir ağızdan eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Sahne performanslarıyla dikkat çeken grup, güçlü vokalleri ve müzikal uyumlarıyla dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Arabesk müziğin sevilen eserlerini farklı yorumlarıyla yeniden hayat veren Rubato, müzikseverlere keyifli ve unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

Müziğin, eğlencenin ve duygunun bir araya geldiği gecede Rubato, sevilen şarkılarıyla Merit Lefkoşa sahnesinde iz bırakan bir performansa imza attı.

