‘Yapmadım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün meydana gelen olayda, kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla tutuklanan D.K. dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, mahkemede aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye olguları aktaran polis çavuşu Emin Özbilen, olayın 19 Haziran’da saat 18.15 sıralarında zanlının ikametgahında meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlı D.K.’nin, yatak odasında bulunduğu sırada, yanına geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşının yüzüne iki tokat atarak ciddi şekilde darp ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve bazı ifadelerin doğruluğunun araştırılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için zanlının ek tutuklu süreye ihtiyaç duyulduğunu belirterek mahkemeden talepte bulundu.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

