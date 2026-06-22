Yoğun katılım oldu

Kybele Inner Wheel Kulübü tarafından düzenlenen Kıbrıs Gecesi, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte geleneksel folklor gösterileri, sahne performansları ve oyun havaları yer aldı. Gece boyunca katılımcılar, kültürel öğelerin öne çıktığı program eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Organizasyonun kadın ve çocuklara destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, etkinlikte dayanışma ve sosyal sorumluluk vurgusu ön plana çıktı. Katılımcılar, hem eğlenme hem de toplumsal fayda sağlama hedefiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da geceye katılarak etkinlikleri yerinde izledi. Erhürman’ı, Kybele Inner Wheel Kulübü Başkanı Pervin Gürler karşıladı ve kendisine çiçek takdim etti. Program kapsamında sahne alan gösterileri takip eden Erhürman, organizasyonun sosyal yardım amacına dikkat çekilen bölümlerinde katılımcılarla bir araya geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde folklor ekiplerinin sergilediği performanslar ve müzik eşliğindeki etkinlikler yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, etkinliğin hem kültürel hem de sosyal yönüyle dikkat çektiğini ifade ederken, organizasyonun benzer çalışmalarla devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kybele Inner Wheel Kulübü yetkilileri ise katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ederek, kadın ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarının süreceğini belirtti.