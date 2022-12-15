Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde trafik sıkışıklığı esnasında milletvekili Hasan Tosunoğlu’na hakaret eden Türkmenistanlı Alişer Kurbanov tespit edilerek, gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 10 Aralık 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bulunan Rauf Raif Denktaş Anıtı’nın önlerinde trafik meselesi yüzünden tartışma yaşadığını söyledi.

Zanlının, Hasan Tosunoğlu’na hitaben yüksek sesle, “şerefsiz, ahlaksız ” demek suretiyle itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptığını belirtti.

Polis, zanlının 13 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa'da gözaltına alındığını, yapılan araştırmada KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı KKTC’de izinsiz kalma, rahatsızlık verme ve itale-i lisan (hakaret etme) suçlarından yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.