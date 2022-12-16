Polis parayı arıyor

Lefkoşa’da başka şahıslara ait iki evi satıp parasını cebe attığı iddia edilen Ahmet İçin, önceki gün Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Ali Kansu'nun adına kayıtlı olan evi 130 bin, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir konutu da 50 bin TL karşılığında sattığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ahmet İçin’in 2022 yılı Ekim ayı içerisinde Ali Kansu'nun adına kayıtlı olan evi 130 bin TL karşılığında sattığını belirtti. Polis, zanlının yine Lefkoşa’da henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir konutu sattığını ancak sadece 50 bin TL kaparo aldığını belirtti.

Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi.

Zanlının 14 Aralık tarihinde KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu tek başına hareket etmediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, Kansu’nun evinde kiracı olarak bulunan C.A' nın da suçla bağlantısının olabileceğini, bu yönde de soruşturma yaptıklarını söyledi. Polis, ev sahibi ile C.A. arasında evin tahliyesi konusunda sorun yaşandığını, olayın mahkemelik olduğunu da belirtti.

Polis memuru, zanlının satıştan elde ettiği paraları ne yaptığına dair de araştırma yapıldığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.