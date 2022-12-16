Tencerede taş kaynattı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin haksızlığa uğradığı gerekçesiyle, üyeleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. Bakanlık önünde ateş yakılarak tencerede taş kaynatılan eylemde konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yasaların özel sektör de dâhil tüm emekçiler için olduğunu vurguladı. Eylemde, “Sendikalı olmak suç mu?”; “Biz köle değiliz” ve “Bizim davamız ekmeğimiz” yazılı pankartlar taşınırken, “Hak istiyoruz, adalet istiyoruz”; “Direne direne kazanacağız” ve “Hükümet istifa” sloganları atıldı. Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Emek en yüce değerdir” diyerek başladığı konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı ve koalisyon ortaklarını insan hakkı ihlalinde bulunmakla suçladı. Hademe emekçilerin sendikal haklarının devleti yönetenler tarafından ellerinden alınmaya çalışıldığını savunan Serdaroğlu, hademelerin baskı ve tehditlere de maruz kaldığını söyledi. Yıllarca taşeron şirketler üzerinden dolandırılan hademelerin Sendikaya gelerek iş garantisi istediğini anlatan Serdaroğlu, Eğitim Bakanı’nın dediği gibi sorunun çözülmediğini belirtti.

