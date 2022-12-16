Liderlerden tam destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından Altılı Masa dün Saraçhane'de buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı sonrası Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılım sağladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine vekili Sabri Tekir’in katıldı.

Alana gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve ‘Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla İmamoğlu’na destek verdi.

10 büyükşehir belediye başkanı da Saraçhane’deki etkinliğe katılım sağladı.

Başkanlar tek tek sahneye çıkarak halkı selamladı.

İmamoğlu: 2 kere seçtiniz, hapse atmak için karar çıkarttılar

İlk konuşmayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu desteğe gelen binlerce kişiyi “Demokrasiye inanan büyük Türk milleti, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Burası Saraçhane, burası sizin eviniz. Burası milletin evi. Burada siz ne derseniz o olur” sözleri ile karşıladı. Coşkulu kalabalığa “Ama önce bana şu sorunun cevabını bir verin” diye seslenen İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyor bu insanlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, saymadılar. ‘Zarfa attığınız 4 oy pusulasından 3'i geçerli, Büyükşehir Belediyesi için kullandığınız oy ise geçersizdir' dediler. Sizin tertemiz, helal oyunuzu iptal ettiler, seçimi yenilediler.

Siz bir kere değil, iki kere üst üste bir belediye başkanı seçtiniz. Onlar, sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik, baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim getirterek çıkarttılar bu kararı. Allah aşkına, bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne alıp veremedikleri var? Sizden ne istiyor bu insanlar?

Kalabalıktan yükselen “hükümet istifa” sloganlarına İmamoğlu “Öyle kolay kaçmak yok onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek

Saraçhane'deki demokrasi buluşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu, sahneye çağırdı. “İktidar” sloganları ile karşılanan Kılıçdaroğlu “İktidar olacağız hiç merak etmeyin” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bir, Mevlana der ki ‘Adalet, kutup yıldızı gibidir.' Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek.”



Babacan: Çok öfkeliyiz

Saraçhane'deki demokrasi buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuştu. Babacan, konuşmasında şunları söyledi:

“Biliyorum çok öfkelisiniz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum.”

Davutoğlu: Korkmadık, korkmayacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şunları söyledi:

“Hangi partiden olursa olsun, herkesin hak ve hukukunu koruyacağız.

Biz hiçbir zaman korkmadık ve korkmayacağız.

Buradan iktidara sesleniyorum; bu masa kurtlar sofrası değil, Halil İbrahim sofrasıdır. Ve bu masa asla dağılmayacak.”

Akşener: İstanbullular kalbimiz, beynimiz

Sahneye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu’na bir atkı verip hikayesini anlattı. Akşener, şunları söyledi:

“Öncelikle aziz milletim, aziz İstanbullular kalbimiz, beynimiz gençler… Bugün burada büyük bir haksızlığa karşı toplandık.

İstanbul’dan kayıtsız şartsız milletindir diyenleri duymayanların olduğu yerde biz buradayız.

Bir tiyatroya oyunu oynayanlara seslenip ‘saray sizinse Saraçhane bizimdir, zulüm sizinse sandık bizimdir.’ Demokrasi bizim, sandık ve bu irade bizimdir.”