Maraş uyarısı

AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin gerçekleştirdiği son toplantıda onaylanan sonuç bildirgesi taslağı Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, AB Dışişleri Bakanları Konseyi sonuç bildirgesi taslağı, Türkiye’den Kıbrıs sorununa ve özellikle Maraş ile ilgili BM kararlarına saygı göstermesinin istendiğini yazdı.

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’den BM’nin özellikle Maraş ve Kıbrıs sorununa ilişkin kararlarına saygı duymasını istemesi konusunda pozisyon alması konusundaki zamanın, Güney Kıbrıs için çok önemli olduğunu yazan gazete diplomatik kaynaklara dayanarak taslakta, ilk kez BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması yönünde Ankara’ya yönelik telkinlerin bulunduğuna dikkati çektiğini belirtti.

Sonuç Bildirgesinin onay alması için AB liderleri önüne de getirileceğini belirten gazete, taslakta " Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tehditlerini ve faaliyetlerini sonlandırması, 'Kıbrıs Cumhuriyet' ile ilişkilerini normalleştirmesi, AB hukuku, uluslararası hukuk, Deniz Hukukuna göre, doğal gazdan faydalanma ve araştırma hakkı da dahil olmak üzere hava sahaları ve kara sularına ilişkin olarak tüm AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması" gerektiğinden söz edildiğini yazdı.

Habere göre taslakta; Avrupa Konseyi’nin önceki sonuç bildirgelerine atıfta bulunarak AB’nin Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne bağlı olduğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre, siyasi eşitlik temelinde, BM çerçevesinde dış boyutlar da dahil olmak üzere barışçıl bir çözüme Türkiye’nin katkı sağlaması ve bu yönde taahhütte bulunmasının hayati öneme sahip olmayı sürdürdüğü belirtilen taslakta, AB’nin süreci desteklemede etkin rol oynamaya devam edeceği ifade edildi.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarıyla uyuşmayan faaliyetlerden kaçınması için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Konsey, Türkiye’nin Maraş’taki tek taraflı faaliyetlerini de kınarken Maraş’ın statüsünün önemini vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi’nin özellikle 550, 789 ve 1251 sayılı kararlarına mutlak şekilde saygı duyulması gerekliliğinden bahsetti.