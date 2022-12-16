Öğrenciler Meclise yürüdü

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri, Lefkoşa Terminal’den, Meclis önüne yürüyerek, Meclis’in alt komitesinde bekleyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve AÖA ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını protesto etti.

Öğrenciler eylemde, “KKTC Öğretmen İstiyorsa, Biz Buradayız”, “yola çıktığını, yolda bulduğuna değişme”, “Bırakın yeni nesil bizim eserimiz olsun”, “85 yıldır geleceğimiz AÖA’ya emanet” yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Ayrıca trampet eşliğinde, “Yasayı Geri Çek, Hakkımıza Sahip Çık”, “Hakkımı Almaya Gücünüz Yetmez” sloganları atıldı.

Meclis önündeki basın açıklamasını AÖA öğrencileri adına Hüseyin Kızıldere okudu. Adanın ilk ve 1979 yılına kadar tek lise üstü yüksek okulu olan Türk Öğretmen Koleji, bugünkü adıyla Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığını hem İngiliz döneminde, hem 1960’ların çatışma dönemlerinde tüm zorluklara rağmen sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, AÖA’nın, Kıbrıs Türk toplumunun bu adadaki varlığı için tarihsel bir misyon üstlenmiş bir kurum olduğu belirtildi.

AÖA’nın misyonunun hiçbir zaman bitmediği ve gelecekte de bitmeyeceği kaydedilen açıklamada, “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne sahip çıkmaktan başka çıkar yolumuz yoktur” denildi.

