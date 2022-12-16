Hastalar zorda zam var, ilaç yok

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye ile eş zamanlı olarak iki gün üst üste ilaca zam yapıldı. Eczacılar Birliği’nden alınan bilgiye göre; önceki gün yüzde 2 oranında zamlanan ilaçlara dün de yüzde 37 oranında artış yapıldı.

İlaca yüzde 90’a yakın zam gelmesine rağmen, KKTC piyasasında sıkıntı başladı. Tansiyon, antibiyotik, ağrı kesiciler, göz damlaları ve şuruplar başta olmak üzere birçok ilaç eksikliği bulunurken, Eczacılar Birliği, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’yla görüşerek durumu aktardı. Yapılan görüşme olumlu geçerken, pazartesi itibariyle ilaç sorununun ortadan kalkacağı belirtildi.

İki gün üst üste zam

Diyalog’a konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, 14 Aralık itibarıyla bazı kalem ilaçlara yüzde 2 ile 50 arasında zam yapıldığını dün ise tüm ilaçlara yüzde 36.77 oranında Türkiye ile eşzamanlı olarak yeni bir artış daha geldiğini söyledi.

Hassan, “20 Aralık’ta beklediğimiz zam 14 Aralık sabahı geldi ve bazı ilaçlara yüzde 2 ile 50 arasında yansıdı. 15 Aralık sabahı da Türkiye’nin 13 Aralık’ta aldığı karar uyarınca, Türkiye ile eş zamanlı olarak yüzde 36.77 oranında zam geldi” ifadelerini kullandı.

Tansiyon, ağrı kesici ve antibiyotikler tükendi

Hassan, piyasada şu anda hemen hemen tüm ilaçların eksikliğinin yaşandığını, özellikle de tansiyon, antibiyotik, ağrı kesiciler, göz damlaları ve şurupların tamamen tükendiğini açıkladı.

Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısının KKTC’de çok daha ciddi hissedildiğine dikkat çeken Hassan, konunun çözümü için, KKTC makamlarından sonuç elde edemeyince Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurduklarını kaydetti ve sorunun çözümü konusunda sonuca vardıklarını dile getirdi.

Pazartesi sıkıntı çözülüyor

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Aralık’ta yaptığı “Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı ilaç ihracat yasağında KKTC’nin bulunmadığı ve “Böyle bir durum söz konusu değildir” açıklamasını da değerlendiren Hassan, şunları belirtti:

“Şu anda sipariş ekranlarımız kapalı. Demek ki yasağın kaldırılması yönünde atılan bu adım bir işe yaramadı. Sipariş veremiyoruz. Türkiye’deki ilaç ve ecza depolarına ulaşamıyoruz. Normalde ekranlarımız ilaç olmasa dahi açık ve ulaşılır olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve Eczacılık Dairesi ile yaptığımız görüşmeler sonuç vermedi. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile yaptığımız görüşme sonuç verdi. Pazartesi günü ekranlarımız açılacak ve Türkiye’den ilaç siparişi verebileceğiz. İlaç sorunu ve Türkiye’den ilaç ihraç yasağı Eczacılar Birliği’nin yoğun temasları ve çabaları sonucu çözülmüştür.”

Kanser ilaçları devlet kontrolünde

Kanser ilaçlarının devlet kontrolünde olduğunun da altını çizen Hassan, özel eczanelerin kanser ilaçları noktasında satışı olmadığını ancak genel anlamda yaşanan ilaç sıkıntısının bu ilaçlarda da var olabileceğine işaret etti.

Öksüz: Bakanlığın “eksiklik yok” açıklaması talihsiz

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de geçen hafta açıkladıkları ilaç yokluğu konusunda TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştüklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından, ülkede yaşanan ilaç yokluğu ve ecza depolarının Türkiye’den ilaç ithalatında yaşadığı sıkıntıları dile getirdikleri basın bildirisi akabinde KKTC Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından durumun gerçekleri yansıtmadığı konusunda bir paylaşım yapıldığını kaydederek bunu “talihsiz” bir durum olarak değerlendirdi.

Elçilikle somut adımlar atıldı

KKTC’de faaliyet gösteren ecza depolarıyla yaklaşık olarak bir haftadır gerçekleştirdikleri istişarelerde, ecza depolarının hem sipariş ekranlarının hem de 2023 yılı için ilaç ithalatları için yapılması gereken izin başvuru ekranlarının iletişimde oldukları ecza depoları tarafından kapalı olduğunun kendilerine iletildiğini söyleyen Öksüz açıklamasına şöyle devam etti:

“KTEB olarak halk sağlığı için hayati önem taşıyan bu konuda, ülke sağlık politikalarını belirleyen İlaç ve Eczacılık Dairesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması ve beklenen sonucun alınamamasının ardından inisiyatif alarak sorunu Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu’na taşıyarak ve ortak çözüm yolu üreterek somut adımların atıldığını bildirmek isteriz. Sayın Metin Feyzioğlu ile KTEB ve ecza depoları yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında yaşanan sıkıntıların kalıcı olarak çözülmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını kamuoyuna iletiriz. KTEB olarak halk sağlığını korumak amacı ile sorunların çözümünde somut adımlar atarak gereken tüm gayreti göstermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve yetkililer ile sürekli istişare halinde olacağımızı, sektörümüzde yaşanan sıkıntılarımızın yakın takipçisi olduğumuzu ve gelişmeleri şeffaflıkla tüm halkımızla paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 10:32