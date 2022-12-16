‘Halk ekrana kilitlendi’

Abdullah SUİÇMEZ

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İnsan Hakları Haftası kapsamında Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek ‘Magna Carta’ Özgürlüklerin İradesi Onursal Ödülü çerçevesinde plaket sundu.

Ziyarette konuşan dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Diyalog Medya’nın sorumluluk sahibi, insan haklarına duyarlı ve vatandaşların sorunlarına hassas yayıncılık anlayışını benimsemesinden dolayı Reşat Akar’ı kutladı.

Sorumlu yayınlarla yetkilileri göreve davet ediyorsunuz

Işık, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ziyarette bulunduklarını ifade etti.

“Halkı sizin ekrana kilitlediniz” diyen Işık; sadece insan haklarına değil, halkın sorunlarında da hassas bir şekilde eğilen Diyalog Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı kutladıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

“Bağımsızlığımıza sahip çıkan bir anlayışla vermekte olduğunuz üstün basın yayın hizmetlerinden dolayı sizi kutluyorum. Yalnız insan hakları konusunda değil, ülkemizde yaşanmakta olan piyasalardaki fahiş fiyat artışı ve devlet hizmetleri ile ilgili her gün yaptığınız uyarıcı yayınlar ve yetkilileri göreve davet ederek, harekete geçirmenizden dolayı çok memnunuz.”

Akar: Doğrudan yanayız

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da, İnsan Hakları Derneği’nin kararına teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizim görevimiz halkımızı gerçekler karşısında bilgilendirmek. Doğru habercilik, yayıncılık yaparak sorunları gündeme getirmek. Yetkileri çözüm konusunda harekete geçirmektir. Bu ülkede nüfusa göre çok fazla medya kuruluşu olabilir ama önemli olan doğruları araştırmak, öğrenmek ve o çerçevede yayın yapmaktır. Biz buna çok önem veriyoruz. Kişileri hedef alan, hakarete dayalı bir yayın politikamız yoktur. Gerçek anlamda bağımsız bir medyanın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.”