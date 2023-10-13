Cezaevine gönderildi

Sahte Fransız kimliği ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan Nijeryalı Sami David’in ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi. Zanlının 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldikten sonra okula kayıt yaptırmadığı tespit edildi.

Tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 7 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş olan Fransız kimlik kartıyla giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını ifade etti. Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının tasarrufunda bulunan sahte kimliğin belge inceleme uzmanları tarafından incelendiğini ve sahte olduğunun teyit edildiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının 2021 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.