Devamı gelecek

Hüseyin ÇİÇEK-Suna ERDEN

Sahte reçete soruşturması gün geçtikçe genişliyor. Gazimağusa’da önceki gün tutuklanan M.F. ile eczacı B.K.T. mahkemeye çıkarılarak, haklarında tutuklama emri alındı. Lefkoşa’da tutuklu bulunan doktor B.Ö. ile eczacı M.F. ise teminatla serbest bırakıldı. Polis, ün akşam saatlerinde ise biri doktor diğeri eczacı 2 kişinin daha tutuklandığını belirtti. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 30 oldu.

Gazimağusa’da tutuklanan doktor M.F. rahatsızlanarak dün mahkemeye ambulans ile getirildi. M.F. tutukluluk duruşmasının ardından yeniden hastaneye götürüldü. Zanlılar B.K.T. ile M.F. hakkında soruşturma maksatlı bir gün tutukluluk emri verildi.

9 binden fazla reçete incelenecek

Mahkeme huzurunda şehadet veren polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların, ocak ile ağustos ayları içerisinde, zanlı B.K.T.’nin eczanesinde, M.F.’nin muayene etmediği ve ilacı teslim etmediği birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrakı olan reçeteleri düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, karşılığındaki ücreti almak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Doğan, Zanlı M.F.’nin KKTC geneline, yazdığı 9 bin 335 reçetenin bin 266’sını zanlı B.K.T.’nin eczanesine yazdığının tespit ettiğini açıkladı. Doğan, B.K.T.’nin eczanesine yazılmış olan ve sahte olduğu düşünülen 2 bin 333 reçete bulunduğunu, bu reçetelerden 153 tanesini incelediğini 17’sinin usulsüz olup, 12’sinin zanlı M.F. tarafından yazılmış olduğunu anlattı. Doğan, meselenin soruşturmasına henüz yeni başladığını, alınması gereken birçok ifade bulunduğunu kaydetti ve zanlılara ait iş yerlerinde arama yapacağını belirtti. Serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunan zanlılar aleyhine soruşturmasını salimen tamamlayabilmek için süreye ihtiyaç duyduğunu belirten tanık polis, mahkemeden zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri talep etti. Talebi değerlendiren Yargıç, kamu menfaatini ön safhada tutup, kişi özgürlüklerine sınırlama getirmeyi uygun ve adil bularak, zanlıların, birer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Eczacı ile doktor teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da tutuklu bulunan doktor Ö.B. ile eczacı M.F. ise dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Boğazköy’de faaliyet gösteren M.F.’ye ait eczanenin Ocak-Temmuz ayları arasında sosyal sigortalara 3 bin 317 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, gönderilen bu reçetelerden bin 247 adedinin doktor Ö.B.tarafından yazıldığını ifade etti. Polis, söz konusu eczanenin Ağustos ayında ise sosyal sigortalara 358 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, bu reçetelerin 92 tanesinin sahte çıktığını belirti. Polis, 92 sahte reçeteden 35 tanesinin Ö.B. tarafından yazıldığını açıkladı.

Mesele kapsamında birçok ifade aldıklarını, birçok evrak incelediklerini kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

